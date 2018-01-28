Пожар на турбазе "Дарьял": состояние пострадавших опасений не вызывает

Состояние пяти пострадавших при возгорании на турбазе "Дарьял" на байкальском острове Ольхон не вызывает опасений у медиков. Об это пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Иркутской области.

Как сообщалось ранее, пожар на турбазе в поселке Хужир произошел утром 28 января. Площадь возгорания составила сто квадратных метров. В результате пострадали пять человек: четверо граждан Южной Кореи и местная жительница. Они находятся в хужирской участковой больнице. "Местная жительница находится в состоянии средней степени тяжести, она получила ожоги. По предварительным данным, состояние пострадавших иностранцев опасений за их жизни у врачей не вызывает", — заявили в областном Минздраве.

Всего на турбазе находилось 34 человека. 8 граждан Южной Кореи, 24 туриста из Китая, остальные – из России, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе. Судьба двух китайских граждан остается неизвестной. Их местонахождение устанавливается.

Комментариев от владельца турбазы пока не поступало.