Два человека погибли при пожаре на турбазе "Дарьял" на Байкале

Жертвами пожара на турбазе "Дарьял" на байкальском острове Ольхон стали два человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР по Иркутской области. Под завалами обнаружили два сильно обгоревших тела. Личности устанавливаются, говорится в сообщении.

Пожар на турбазе в поселке Хужир произошел утром 28 января. Площадь возгорания составила сто квадратных метров. Пострадали пять человек, они находятся в хужирской участковой больнице. Всего на турбазе находилось 34 человека.

Прибывшие в поселок бригады медицины катастроф решили эвакуировать троих пострадавших: двух граждан Кореи с переломами и местную жительницу с ожогами. В ближайшее время вертолет с ними вылетит в Иркутск, сообщили в областном Минздраве. Их доставят в иркутскую горбольницу.