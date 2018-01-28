Пожар в общежитии под Омском мог произойти из-за электроплиты

По предварительным данным, пожар в пятиэтажном общежитии в поселке Новоомский произошел из-за возгорания электроплиты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следственное управление СК РФ по региону.

Сообщение о возгорании в общежитии поступило в 5:30 по местному времени (2:30 мск), заявили в ГУ МЧС. Пожарные спасли 60 человек, самостоятельно до их прибытия эвакуировались 90. Жертвами пожара, по информации СК, стали пять человек, из них двое подростков 13 и 14 лет. Семь человек пострадали.

Возгорание, по данным следствия, произошло на четвертом этаже в одной из комнат, где готовили еду. Там воспламенилась электроплита. Соседи увидели дым и вынесли из комнаты отравившегося угарным газом 23-летнего мужчину, затем вызвали МЧС.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".