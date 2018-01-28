Самолеты МЧС приостановили поиски "Востока" до понедельника

Самолеты Бе-200 МЧС России в воскресенье закончили облет района поисков рыболовного судна "Восток", пропавшего в Японском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

"На месте поисков остаются суда, они будут работать и ночью. В понедельник утром работа авиации, скорее всего, возобновится", — говорится в сообщении. В ходе поисков 28 января ничего не обнаружили, добавил собеседник агентства.

"Восток" перестал выходить на связь в четверг, 25 января, когда сработал аварийный радиобуй. На борту рыболовного судна было 20 человек. Как сообщалось ранее, 27 января поисковая группа нашла два спасательных плота с "Востока". Людей на них не было.