Форварда "Реала" Роналду снова подозревают в нетрадиционной ориентации

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду снова дал повод для разговоров о своей нетрадиционной ориентации. На этот раз он оригинальным образом решил поздравить партнера по команде Марсело, забившего гол в ворота "Валенсии".

Напомним, что футболисты "Реала" в 21-м туре чемпионата Испании разгромили в гостях "Летучих мышей" со счетом 4:1. Криштиану Роналду сделал дубль, записав два первых мяча в этой встрече на свой счет. Автором третьего гола стал как раз Марсело.

Одноклубники защитника "Реала" поздравили партнера традиционными объятиями. А вот звездный португалец решил выделиться. Он подбежал к Марсело сзади и засунул тому пальцы между ягодицами.

Ronaldo's interesting way of celebrating with Marcelo pic.twitter.com/BLfXP626HL