Прыжки в высоту. Лысенко показал лучший результат сезона в мире

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, являющийся серебряным призером чемпионата мира 2017 года, стал победителем турнира в чешском Густопече. Для победы ему хватило преодолеть отметку в 2 метра 33 сантиметра. Однако затем он взял высоту 2,37, что оказалось лучшим результатом сезона в мире.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций разрешила россиянину выступать на соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. В нынешнем сезоне он уже показывал высокие результаты. На Зимнем легкоатлетическом туре в Екатеринбурге Лысенко взял высоту 2 метра 35 сантиметров. И вот теперь Данил смог улучшить это достижение на 2 сантиметра.

"2,37 — это хорошо, я доволен. Но зачем он полез на 2,40? Наша главная задача сейчас — наращивать мастерство и планомерно идти к вершине, к пику формы, который должен быть к 2020 году. Парню всего 20 лет, главное сейчас — не форсировать", — процитировал РИА Новости тренера спортсмена Евгения Загорулько.