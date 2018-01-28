Видео с пропавшего "Востока" оказалось снятым на другом судне

Видео, полученное якобы с борта пропавшего в Японском море сейнера "Восток" и опубликованное накануне на сайте администрации Приморского края, было снято на другом судне, передает "Интерфакс".

По сообщению пресс-службы администрации края, видеозапись направил краевым властям агент судна в качестве видео, снятого членами экипажа сейнера. Однако после детального ознакомления с записью информация о том, что она сделана с борта "Востока", не подтвердилась.

В обнародованном накануне видео можно рассмотреть, что судно сковано льдом, палуба покрыта сугробами и наледью. За бортом в темноте бушует шторм. Однако по словам Станислава Мальчевского, директора компании-судовладельца пропавшего "Востока", видео, вероятно, было снято с другого судна.

На записи отчетливо слышен комментарий о том, что судно следует в сторону порта Зарубино. "Восток" же следовал из порта Донхэ в порт Холмск на Сахалине. Также видео не содержит информации о названии судна, дате и времени съемки, добавил Мальчевский.

Рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром 25 января у южного побережья Приморья в Японском море. Затем судно перестало выходить на связь. Началась поисково-спасательная операция, накануне в районе поиска были найдены два плота с судна "Восток", людей на них не было.