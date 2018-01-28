Второй танкер доставит российский газ в США

Второй танкер с российским сжиженным природным газом готовится к отправке в США. По данным агентства Bloomberg, судно должно забрать топливо из французского Дюнкерка, куда газ доставили ранее, а в середине февраля его ждут в Новой Англии на Восточном побережье Штатов.

Сейчас там нехватка газа из-за недостаточных поставок сланцевого топлива из других частей страны, и это в сезон пикового спроса. Так что американцы вынуждены закупать газ у России. Первый танкер с топливом сейчас находится в очереди у входа в Бостонский порт, сообщает телеканал "Россия 24".