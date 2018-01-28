Гвардиола: у "Сити" нет денег на 22 топовых игрока

28 января "Манчестер Сити" встретится с "Кардифф Сити" в 1/16 финала Кубка Англии. "Горожане" продолжают претендовать сразу на четыре трофея в сезоне. Однако, по словам главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, для победы в четырех турнирах в команде необходимо иметь 22 топовых футболиста.

"Когда борешься за четыре трофея, нужна удача, чтобы избегать травм или просто нужно иметь в команде 22 топ-игроков. Сейчас – возможно, люди мне не поверят – у нас нет денег на 22 топ-игрока. Это слишком дорого. Столько тратить нельзя, иначе не выживешь", — цитирует испанского специалиста Чемпионат.Com со ссылкой на Goal.Com.

"Даже "Сити" не может себе позволить некоторые трансферы и зарплаты, в руководстве мне прямо об этом сказали. Могу заверить, что мы не единственная команда в мире, которая тратит деньги. Таких много", — добавил Гвардиола.