В Крыму прокомментировали слова Куницына о сохранении полуострова

Зампред комитета крымского Госсовета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель дал интервью телеканалу RT. В нем он прокомментировал заявление бывшего представителя президента Украины в Крыму Сергея Куницына о том, украинские власти "опоздали на неделю" дать Крыму более широкую автономию. Опоздание, якобы, привело к тому, что Крым вернулся в состав Российской Федерации после референдума.

Гемпель уверен, что крымчане решили стать россиянами вне зависимости от решений Киева. Заявление Куницына крымский депутат назвал популизмом. "Сложилась такая ситуация на Украине, что нам, крымчанам, надо было принимать решение. Мы его приняли. И, конечно, обратной дороги нет", — сказал Гемпель.