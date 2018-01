НХЛ. Брызгалов озадачил Кросби простым вопросом по математике

Экс-вратарь сборной России Илья Брызгалов, принявший участие в нынешнем Матче всех звезд НХЛ в качестве корреспондента, в ходе интервью с нападающим "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби спросил у знаменитого канадца, сколько будет 2+2х2. Двукратный олимпийский чемпион не смог дать правильный ответ.

Канадский хоккеист решил, что будет восемь. Илья Брызгалов исправил ошибку Сидни, объяснив ему, что сначала выполняется умножение, поэтому правильный ответ – шесть.

Любопытно, что в прошлом году на Матче всех звезд НХЛ экс-вратарь сборной России задавал тот же вопрос российским игрокам. Все они ответили правильно. Брызгалов объяснил это тем, что в школах наши спортсмены учились считать в уме, не на калькуляторе.

TPT correspondent @bryzgoalie30 asks @Penguins captain Sidney Crosby some hard-hitting questions at #NHLAllStar media day in Tampa pic.twitter.com/g8E0oZ5upa