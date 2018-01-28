Полицейский догнал и расстрелял подозреваемого на лестнице жилого дома в Чикаго

Правоохранительные органы обнародовали кадры стрельбы с участием сотрудника полиции Чикаго, произошедшей 29 ноября минувшего года.

По данным комиссии, изучающей обстоятельства произошедшего, патрульные получили информацию о том, что жильцы одного из домов слышали звуки выстрелов.

Приехав на место, один из офицеров вошел в квартиру, где почти сразу обнаружил подозреваемого, попытавшегося убежать.

В ходе завязавшейся непродолжительной погони, полицейский произвел несколько выстрелов в своего оппонента. Пули попали в цель и мужчина, получивший несколько ранений, скатился по лестнице.

Как сообщают СМИ, пострадавший был доставлен в больницу, где и скончался.

Покойный был опознан, им оказался 24-летний Аконесс Кэтри.

Сотрудник полиции, применивший табельное оружие, указал в рапорте, что ему пришлось стрелять на поражение, так как преследуемый был вооружен и направил на него пистолет – с места инцидента действительно был изъят Glock, якобы принадлежавший погибшему.