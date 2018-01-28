"Питерское солнце": Людмилу Сенчину проводили в последний путь

Петербуржцы и гости северной столицы отдали последние почести своей любимой певице — народной артистке России Людмиле Сенчиной, умершей 25 января на 68-м году жизни после продолжительной болезни. Гражданская панихида прошла в Театре музыкальной комедии — там молодая выпускница музыкального училища в 1970-е годы начинала свой творческий путь и завоевывала зрительскую любовь.

На панихиде огласили телеграмму соболезнования от президента России Владимира Путина, который назвал уход певицы "большой, невосполнимой утратой для музыкального искусства, для всей отечественной культуры". Песни Людмилы Сенчиной "навсегда останутся в сердцах миллионов людей", — написал в своей телеграмме премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Творчество Людмилы Сенчиной "много лет дарило людям радость и самые светлые чувства", отметила спикер Совета Федерации, экс-губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Слова соболезнования направил также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС. А председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров назвал Людмилу Сенчину символом Санкт-Петербурга, добавив: "Наш сердечный долг — увековечить ее память".

Проститься с певицей пришло много поклонников ее таланта, которых встречал в Большом зале Театра музыкальной комедии голос Людмилы Сенчиной — записи ее песен, ставших духовным достоянием всей страны. Народный артист СССР Иосиф Кобзон, много раз выступавший вместе с Сенчиной на концертах, на церемонии прощания спел в память о ней песню "Зашумит ли клеверное поле". "Это наше питерское солнце. Она была настоящей ленинградской жемчужиной", — сказал народный артист России, певец и поэт Александр Розенбаум.

Певицу проводили в последний путь долгими аплодисментами, после чего траурная процессия направилась в Собор Владимирской иконы Божией матери, где прошло отпевание артистки. Похоронят Людмилу Сенчину, в соответствии с ее последней волей, на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга.