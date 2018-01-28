На незаконной байкальской турбазе "дикари" сгорели вместе с документами

На незаконной байкальской турбазе "дикари" сгорели вместе с документамиЧитайте нас в Telegram
Идентификация двух погибших на турбазе "Дарьяна" в Иркутской области столкнулась с трудностями. Как сообщила "Интерфаксу" глава Хужирского муниципального образования Вера Маланова, туристы заселились в номер без регистрации поздно вечером, а их документы сгорели вместе с ними. Предположительно, молодые люди приехали из Китая. Они не покупали тур, что помогло бы узнать их имена, а путешествовали "дикарями" ради экономии.
Туристы из Китая — все более частые гости на Байкале. На остров Ольхон они приезжают на машинах по зимникам.
Причины пожара устанавливаются, сообщила Маланова. Возможно, электропроводка не выдержала множества включенных обогревателей (ночью было минус двадцать), или кто-то из гостей курил в комнате.
В пресс-службе правительства Иркутской области ТАСС сообщили, что турбаза работала незаконно, так как не имела лицензии.
При пожаре пострадали семь человек, пять из которых доставлены на вертолете в Иркутск. Всего на турбазе находились 16 человек — восемь туристов из Южной Кореи, четверо туристов из Китая и четверо работников.
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