Илон Маск показал огнемет, который "зажжет вашу вечеринку"

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о старте предзаказа "самых безопасных в мире" огнеметов. В своем Twitter он разместил ссылку на сайт компании-производителя и написал, что "огнемет от Boring Company гарантированно зажжет вашу вечеринку". При этом Маск добавил, он "отлично подходит для жарки орехов".

The Boring Company flamethrower guaranteed to liven up any party! https://t.co/n2FiZimJia