Акции сибирских сторонников Навального в целом прошли спокойно

Акции сторонников оппозиционера Алексея Навального в Барнауле и Иркутске завершились без нарушений общественного порядка. По данным полиции, на них собрались порядка 100-150 и порядка 190 человек соответственно. Акции в этих городах были согласованными, передает "Интерфакс". Порядок обеспечивали сотрудники правоохранительных органов.

В иркутском штабе Навального рассказали, что перед началом акции в этом городе полиция задержала одного из волонтеров, который вез к месту ее проведения большой баннер. В Кемерове акция сторонников Навального не была согласована. Ее участники прошли шествием более двух кварталов, а затем организовали пикет на площади Советов, после чего начались задержания. Задержанных около 20 человек, до начала шествия была задержана руководитель штаба Навального Ксения Пахомова, рассказал активист штаба Михаил Луцких.

Акция сторонников Навального прошла и в Хабаровске, где организаторы не получили официального разрешения на проведение мероприятия, однако им дали рекомендации по месту сбора. В итоге сторонники Навального собрались на площадке у стадиона "Динамо", нарушений на акции зафиксировано не было.

В Томске акция сторонников Навального прошла в виде несанкционированного шествия и последовавшего затем митинга, также несанкционированного. По словам организатора акции, руководителя штаба Алексея Навального в Томске Ксении Фадеевой, по окончании митинга сотрудники полиции задержали ее и еще четверых участников. С них берут объяснения в полиции.

В Новосибирске состоялись санкционированное шествие и митинг, участники акции прошли чуть более километра по центральной улице города — Красному проспекту. С координатора штаба Навального в Новосибирске Андрея Гладченко в полиции взяли объяснение относительно одного из плакатов, который, как посчитал представитель мэрии, не соответствует тематике акции.