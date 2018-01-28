В Совфеде рассказали, что на самом деле угрожает Польше

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал в Facebook на заявление польского премьера Матеуша Моравецкого. Моравецкий в Давосе назвал Россию наиболее опасной угрозой для Польши.

Клинцевич считает, что Моравецкий не замечает истинных угроз для Польши. Вовсе не Россия, которая не давала причин для страха, а "зашкаливающий национализм" — проблема Польши.

"Фашизм, который, как заявил Лех Валенса, уже пустил в Польше корни. Очень странно для страны, испытавшей на себе, что такое фашизм", — написал Клинцевич.

Как отметил Клинцевич, в НАТО знают об отсутствии у России агрессивных планов, но просто пользуются поводом, чтобы наращивать военные силы в Европе.