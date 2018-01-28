На отца, выкинувшего в окно десятимесячного сына, завели дело

В Якутии пьяный житель Сунтарского района выбросил в окно 10-месячного сына. Плачущий малыш мешал отцу спать, рассказали в региональном управлении СК РФ. В ведомстве уточнили, мужчина 1994 года рождения достал ребенка из кроватки и сбросил его со второго этажа.

В отношении отца возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". О мотивах преступления не сообщалось.

Сейчас малыш находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Врачи констатировали у ребенка обширные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и мягких тканей, передает ТАСС.