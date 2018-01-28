Фигуристы Букин и Столбова подадут иски в CAS

Российские фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова собираются оспорить решение Международного олимпийского комитета, который не выдал им приглашения для участия в Олимпийских играх в Южной Корее. Для этого они намерены обратиться в Спортивный арбитражный суд.

"Адвокаты получили доверенности от Столбовой и Букина. Иски в CAS будут поданы, возможно, уже в понедельник", — цитирует ТАСС президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.

Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет не прислал приглашения на Олимпиаду Ивану Букину, который выступает в паре с Александрой Степановой, и Ксении Столбовой, тренирующейся в дуэте с Федором Климовым.