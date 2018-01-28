На Украине пояснили, чем так опасны Высоцкий и Цой

Известный русофоб Владимир Вятрович пояснил свое высказывание об "опасности" Владимира Высоцкого и Виктора Цоя для Украины. Как директор института национальной памяти Вятрович против запрета каких-либо деятелей культуры на Украине, но считает, что их имена "могут использовать" в целях Москвы.

"Симпатичными щупальцами русского мира" назвал ранее Вятрович писателя Михаила Булгакова и музыкантов Высоцкого и Цоя, пишет РИА Новости.

Своим заявлением, пояснил Вятрович, он предупредил украинцев о потенциальном вреде, подобно тому, как предупреждает надпись "Курение убивает" на сигаретах.