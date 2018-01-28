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28 января 201813:03

Авария с участием двух автобусов и легковушки в Перми попала в объектив регистратора

ВКонтакте/ЧП Пермский край

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Столкновение трех транспортных средств произошло в минувший четверг, 25 января, на улице Екатерининской в Перми.

 

На записи видно, что водитель "ПАЗа" совершил резкий поворот налево, чтобы не врезаться в другой автобус, отъехавший от остановки общественного транспорта.

В результате этого маневра он все же задел его, после чего оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Hyundai.

Никто из частников ДТП серьезно не пострадал.

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