Авария с участием двух автобусов и легковушки в Перми попала в объектив регистратора

Столкновение трех транспортных средств произошло в минувший четверг, 25 января, на улице Екатерининской в Перми.

На записи видно, что водитель "ПАЗа" совершил резкий поворот налево, чтобы не врезаться в другой автобус, отъехавший от остановки общественного транспорта.

В результате этого маневра он все же задел его, после чего оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Hyundai.

Никто из частников ДТП серьезно не пострадал.