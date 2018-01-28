Российский саночник Павличенко стал чемпионом Европы

Российский саночник Семен Павличенко завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Латвии. По сумме двух попыток он показал лучшее время дня – 1 минута 36,758 секунды. Еще один россиянин Роман Репилов оказался на третьем месте, отстав от победителя на 0,112 секунды.

Чемпионат Европы по санному спорту в латвийской Сигулде совмещен с заключительным этапом Кубка мира. Российские спортсмены заняли почти весь пьедестал почета. Лишь немцу Феликсу Лоху удалось вклиниться в борьбу Павличенко и Репилова. Он показал второй результат дня (+0,011), сообщает РИА Новости.

Ранее, 27 января, победу на чемпионате Европы одержала российская саночница Татьяна Иванова.