Число жертв подрыва скорой возросло до 103, еще 235 ранены

Число жертв подрыва скорой возросло до 103, еще 235 раненыЧитайте нас в Telegram
Число погибших в результате теракта в центре Кабула выросло до 103 человек, ранены 235, сообщил глава МВД Афганистана Вайс Бармак. Совместная пресс-конференция министра внутренних дел и главы управления безопасности страны транслировалась в прямом эфире ряда афганских телеканалов, передает "Интефракс"
Воскресенье, 28 января, правительство Афганистана объявило днем национального траура по жертвам взрыва в дипквартале Кабула. Кроме того, понедельник объявлен выходным днем для жителей города, сообщает РИА Новости.
В центре Кабула 27 января террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, которое было установлено на машине скорой помощи. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).
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