Нетаньяху обвинил польские власти в отрицании Холокоста

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху раскритиковал законопроект, который находится на рассмотрении у польского парламента. Польские власти собираются наказывать за рассуждения о том, что нацистские лагеря были польскими, — вплоть до тюремного срока.

Нетаньяху заявил, что категорически возражает, потому что нельзя отрицать историю и Холокост.

26 января документ был одобрен нижней палатой парламента. Потом его примет польский Сенат и подпишет президент.

В Польше против формулировки "польские лагеря смерти", так как подразумевается, что оккупированная Польша участвовала в создании и работе концлагерей.

Министр образования Израиля и по связям с диаспорой Нафтали Бенет считает, что ее можно понимать по-разному. Немецкие нацисты строили лагеря, но и многие поляки помогали убивать евреев.

В Польше считают, что новый закон не ограничивает в исследованиях Холокоста. Один из авторов законопроекта замминистра юстиции Патрик Яки считает, что критика закона подтверждает его необходимость, передает "Интерфакс".

В Освенциме (Польша) было убито около 1,1 миллиона человек. Большинство из них – евреи.