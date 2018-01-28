Ляскина задержали по пути на несанкционированную акцию на Тверской

Московские полицейские задержали Николая Ляскина — сотрудника федерального штаба блогера Алексея Навального, передает ТАСС.

Как рассказал сам Ляскин, днем в воскресенье он ехал на Тверскую (где оппозиционеры планируют провести несанкционированную акцию) в маршрутке, в которую вошли сотрудники полиции, задержали его, пересадили в автозак и везут в ОВД "Измайлово".

Ранее прокуратура Москвы напомнила организаторам несанкционированного шествия на Тверской улице в воскресенье, 28 января, о недопустимости нарушения закона и негативных последствиях, которые могут возникнуть в результате участия в несогласованных массовых мероприятиях.

В центре Москвы усилены меры безопасности.