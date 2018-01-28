СМИ: у Марии Шараповой появился новый бойфренд

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова, неоднократная победительница турниров "Большого шлема", в свободное от работы время налаживает свою личную жизнь. Спортсменка стала встречаться с английским предпринимателем Александром Гликсом.

Экс-первая ракетка мира была замечена в компании Гликса при выходе из аэропорта Лос-Анджелеса. Пара была поймана фотографами, которые успели сделать несколько снимков. Шарапова с новым бойфрендом уехали в одном такси, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Daily Mail. Однако пока никто из них не подтвердил серьезность отношений.

Ранее Мария встречалась с теннисистами Энди Родиком, Новаком Джоковичем и Григором Димитровым, а также с баскетболистом Сашей Вуячичем.