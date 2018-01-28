Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад

Компания IKEA в воскресенье сообщила о кончине основателя фирмы Ингвара Кампрада. Кампрад родился в 1926 году, пишет РИА Новости. Кампрад создал IKEA в 17 лет.

Компания написала на своей странице в Facebook, что 91-летний Ингвар Кампрад спокойно скончался у себя дома. Сотрудникам IKEA будет его не хватать, и они навсегда сохранят о нем теплую память.