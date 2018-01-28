Опубликовано видео с места массового ДТП с пожаром в Киеве

В воскресенье, 28 января, на улице Заболотного в Киеве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

По предварительной версии, аварию мог спровоцировать водитель фуры, который, как утверждают очевидцы, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с несколькими легковушками.

После аварии произошло возгорание, в результате пожара грузовик и три легковых автомобиля сгорели.

Как сообщают СМИ, в результате ДТП никто не погиб, однако несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Количество пострадавших и характер полученных повреждений не уточняются.