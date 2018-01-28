В центре Москвы усилили меры безопасности

Полиция задержала участника несанкционированной акции, который отказался предъявить паспорт. Акция проходит в центре Москвы, ее устроили сторонники Алексея Навального.

Ранее был задержан сотрудник штаба Навального Николай Ляскин.

В центр стянуты силы Росгвардии, усилены меры безопасности, но обстановка спокойная.

Прокуратура Москвы ранее сообщила организаторам акции 28 января о последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях, передает ТАСС.