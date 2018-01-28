Лыжник Черноусов первым из россиян выиграл марафон "Марчалонга"

Российский лыжник Илья Черноусов занял первое место в знаменитом итальянском марафоне — "Марчалонга". Спортсмены соревновались на дистанции 70 километров. Черноусов стал первым россиянином, выигравшим этот марафон. В гонке также принял участие биатлонист Антон Шипулин.

Российский лыжник преодолел трассу за 2 часа и 48 минут. Биатлонист Антон Шипулин показал 79-й результат. До Черноусова победу в марафоне "Марчалонга" праздновал Иван Гаранин. Но было это в далеком 1980 году, когда наш спортсмен представлял Советский Союз.