На Игры не пускают даже тех россиян, кто не был уличен в допинге

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Допинг-скандалы 1 час назад
На Игры не пускают даже тех россиян, кто не был уличен в допингеЧитайте нас в Telegram
Всю прошедшую неделю мир спорта трясло от несправедливости, которую демонстрировал Международный олимпийский комитет в отношении спортсменов, выставленных от России на зимнюю Олимпиаду в корейском Пхенчхане. Несправедливость — в том, что из нашего списка были выброшены лидеры в своих дисциплинах — конькобежцы, хоккеисты, лыжники и биатлонисты. Такое впечатление, что золотые медали, на которые россияне реально претендуют, лучше отдать другим, лишь бы не России. Делается это, разумеется, под прикрытием "борьбы с допингом", якобы за "чистый" спорт.
Пикантность, однако, — в том, что "чистила" список российских спортсменов экс-министр спорта Франции Валери Фурнейрон. Ныне она возглавляет так называемую Независимую организацию антидопингового тестирования МОК. И вот интересная цитата от Фурнейрон: "Невключение в список приглашенных на Игры необязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга".
То есть спортсмен не уличен, но Фурнейрон его снимает, как нашего биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, как конькобежца Виктора Ана. Ни разу к этим чемпионам не было претензий по допингу, никто не поставил под сомнения их медали, но борец с допингом мадам Фурнейрон снимает наших спортсменов с Олимпиады и еще приговаривает, что дело не в допинге. Вы что-нибудь понимаете?!
Валери Фурнейрон сделала свое заявление 23 января. 25-го появился сильно сокращенный ею список наших олимпийцев. Выбраны 169 из 500. Но самое интересное — это опубликованный в тот же день список критериев, по которым браковали наших спортсменов. Всего — 17 пунктов. Первые 15 — про злоупотребления с допингом, пробы и пробирки. Но самые важные — два последних пункта. Они — про некие туманные "дополнительные разведданные от международных федераций" и про "дополнительную конфиденциальную информацию от WADA и других источников".
Вот это — "и из других источников" — потрясает. То есть любой оговор, стукачество, подметные письма и анонимки — все в дело — без права спортсмена на защиту, публичное разбирательство и даже без предъявления обвинений, как, собственно, и происходит.
Когда же наши спортсмены подают в Международный спортивный арбитраж, чтобы оспорить несправедливые "критерии" допуска, то дело заведомо невозможно выиграть до Олимпиады, поскольку процесс слишком долгий. А на запрос об ускоренной процедуре МОК отвечает категорическим отказом. Его уже получили наши конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников. Вот круг и замкнулся.
МОК таким образом разрушает сами принципы олимпизма, которые провозглашают и невозможность дискриминации, и честное судейство, и просто чистую игру. "Мое мнение, что это уже политика", — заявляет Стефка Костадинова, глава Олимпийского комитета Болгарии. "Каждый, кто употреблял запрещенные вещества, должен быть наказан. Но я не согласна с тем, что спортсмены, мои коллеги, которые много лет работали, чтобы участвовать в этом огромном спортивном форуме, тоже были наказаны. Мое мнение, что это уже политика", — отметила Костадинова.
Понятно, что это политика. Но все же мало сказать, что лишь политика. Куда важнее понять, какая политика? Политика какого рода? Какого свойства? Мы имеем дело с политикой бесцеремонности, где виновных назначают, не считаясь ни с правом, ни даже с базовыми понятиями о справедливости, поскольку презумпция невиновности — это же не только категория права, но и категория обыденной человеческой справедливости.
То, что сейчас происходит в олимпийском спорте, — лишь частный случай проявления той новой политики, которая заразно распространяется Америкой сегодня везде, в разных сферах и разных регионах — от борьбы с допингом до борьбы с химоружием, от разрушения целых стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке до антироссийских санкций.
Везде правила либо отбрасываются вообще, либо цинично подгоняются под собственные инстинкты и хищнические желания. Поэтому-то русофобия для американцев и тех, кто хоть каким-то боком в русле американского глобального проекта, уже новая норма и новое правило. Если против России, то можно. Собственно, именно это мы и видим не только в спорте.
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