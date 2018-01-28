МОК запретил все, что мог

Кто и как смешивает спорт с грязной политикой?

Еще недавно всем казалось, что может быть хуже 42 пожизненных дисквалификаций, что всех, кого можно, комиссия Дениса Освальда уже "зачистила". Но если правильно задавать вопросы судьям Арбитражного суда, то всех оправдают и сильных спортсменов в Пхенчхане будет больше.

Не все спортсмены, за которых адвокаты борются в Женеве, собирались ехать в Пхенхчан. Многие карьеру закончили. Но вот Ольга Фаткулина — если бы не ее щеки, оказывается, за них можно лишать медалей и отстранять пожизненно — могла бы взять медаль в Южной Корее.

Ехать в Швейцарию на арбитраж Оля не хотела: наказали не за что, за комментарий, больше похожий на шутку в дневнике врача Родченкова. Без доказательств, как и склетонистку Лену Никитину, которой во время дисциплинарных слушаний лично Макларен улыбался и желал всяческих побед.

"Настроение боевое" — это от конькобежца Александра Румянцева. "Все будет хорошо" — это от бобслеистов Касьянова и Зубкова. Нашим олимпийцам начали раздавать серую форму, и даже серое уже не казалось таким грустным: главное — едем, победим! Но потом в Москву вдруг пришли списки…

Фамилии Ан — шестикратного олимпийского чемпиона мира, легенды — не досчитались первой. Точнее именно ее отсутствие стало таким шоком, что не все сразу поняли, что произошло, что первые вторые номера — сильнейшие спортсмены — пропали из списков не только в шорт-треке — во всех дисциплинах.

Антон Шипулин. Никаких комментариев — только тренировка на износ. Пхенчхана у него не будет, а у конкурентов не будет главного претендента на золото. И конкурентам – таким, например, как Фуркад — это не нравится: кому хочется приехать к финишу без борьбы?

"Шипулин — самый узнаваемый. Не футболисты, не хоккеисты. Он — уникум для нашей страны. Такое трудное начало нынешнего сезона. И сейчас, когда уже пошло потихонечку, когда уже он подбирается к Йоханнесу Бе, Мартену Фуркаду, мечта разбивается, мечта о личной золотой награде, ради которой, собственно, Шипулин все эти годы и жил. И понятно, что, посмотрев на его результаты, он был вычеркнут как лидер команды, как капитан и человек, который пользуется еще и авторитетом", — уверен спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Ни у Шипулина, ни у Сергея Устюгова в прошлом нет никаких историй с допингом, но есть Сочи в биографии. Сначала казалось, что комиссия МОК исключила всех, кто был на прошлой Олимпиаде, и в этом даже была бы хоть какая-нибудь логика. Но в Корею не пригласили совсем молоденьких. Денис Айрапетян – шорт-трек — только вышел из юниоров. Иван Букин. Из пары фигуристов Букин — Степанова не едет Ваня — не едет Саша, они даже на интервью пришли, держась за руки.

"Праздник был бы… Первая Олимпиада! Что там из 17 критериев, я хотел бы понять", — говорит Иван Букин.

17 критериев МОК опубликовал, когда вопросов к спискам допущенных и отстраненных стало слишком много: стероидный профиль, биологический паспорт, несоответствие ДНК, система АДАМС… Терминов много, документ солидный, но он никак не объясняет, почему не пригласили Ана, Букина, Шипулина. Тренеры Ивана звонят его партнерше, пытаются шутить: "Слишком спрогрессировали. Наша ошибка. Надо было вам, наверное, похуже выступать".

Наши хоккеистки уже в Хабаровске, проходят акклиматизацию. Вылетели в Японию конькобежцы – те, которые остались. И каждый теперь на весь золота. Мужской эстафету мы не увидим — допущены лишь трое: а втроем какая эстафета?.. Болеем за Семена Елистратова.

Улыбаются наши лыжники — есть шансы на медали даже без Устюгова, отсутствие которого так расстроило норвежца Иверсена. "Даже если я выиграю, это победа не будет такой ценной", — написал он. Будем болеть за сноуборд, за семейную пару Вальд – Заварзина: в Сочи на двоих у них три медали.

В фигурном катании вообще непонятно, за кого болеть: за россиянку Евгению Медведеву или россиянку Алину Загитову. Плюс две уцелевшие после "работы" комиссии МОК пары: Тарасова – Морозов, Забияка – Энберт.

Не только за кого болеть — Олимпийский комитет серьезно подошел к вопросу, как. Проносить на трибуны российский флаг не разрешается. На него можно смотреть, лишь запершись в гостиничном номере. На бобслеях тренеры закрашивают даже снежинки — спортивным чиновникам кажется, что они напоминают о России. Наших спортсменов провожают в Корею в сером.

169 атлетов получают аккредитации в Корею — списки опубликованы, и, судя по всему, цифра окончательная. Вряд ли МОК передумает. Все, что мог, он уже запретил. Единственное, на что он точно не может повлиять, — на число болельщиков. Для них, для спортсменов, для России это будет незабываемая Олимпиада: если будут медали — любого достоинства — им не будет цены!