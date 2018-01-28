Сирийский диалог: Сочи не стремится заменить Женеву и Вену

В Сочи 29 января стартует Конгресс национального сирийского диалога. Встречу инициировала Россия, ее поддержали Турция и Иран. Ожидают порядка полутора тысяч представителей сирийского общества и международных наблюдателей. В том числе спецпосланника ООН Стаффана де Мистуру. Сочинская встреча должна подтолкнуть женевский процесс переговоров, который в последнее время забуксовал.

Конгресс сирийского национального диалога в Сочи — это возможность начать по-настоящему конструктивные переговоры о будущем страны между всеми общественно-политическими силами Сирии. Так говорят те, кто действительно заинтересован в мирном развитии Арабской республики.

"Сейчас мы находимся в своего рода тупике. Но мы можем предпринять попытку мобилизовать людей, сирийцев из различных этнических групп, различных конфессий, чтобы придать новый импульс политическому процессу!" – заявил представитель правозащитного движения КАМХ Марам Дауд.

На Конгресс собираются представители самых разных партий, общественных движений, оппозиционных групп — все, кого реально поддерживают люди.

"Говоря о сирийском конфликте, обстановке в регионе и в мире в целом, я могу сказать, что Конгресс в Сочи разделит ход событий на до и после. Это будет касаться вопросов, которые станут обсуждаться на конференции и по которым будут достигнуты соглашения или хотя бы общий консенсус. Особенно это актуально в вопросе сирийской конституции", — считает член движения "Плюралистическое Общество" Саад Лоран.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура тоже будет в Сочи. Чем не подтверждение важности и легитимности предстоящего Конгресса? Уже обменялись мнениями по телефону насчет финальных аспектов организации форума министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. А будущие участники встречи оттачивают риторику.

"Нам следует ожидать дальнейшего развития ситуации в Сирии, чтобы решить, что именно для нас будет более приемлемо — федерация или децентрализованное правительство. Нам необходимо правительство, которое бы предоставляло весь сирийский народ, все его слои и составляющие. Все это должно обсуждаться в привязке к сирийской конституции и именно на это нацелен конгресс в Сочи", — отметил представитель Астанинской платформы сирийской оппозиции Махмуд аль Афанди.

Между тем, форум в Сочи решил бойкотировать Сирийский комитет по переговорам. Это так называемые "оппозиционеры-эмигранты", которые давно покинули Сирию, некоторые из них по десять-двадцать лет живут за границей.

Сочинский конгресс состоится вне зависимости от решения Сирийского комитета по переговорам, сообщает российский МИД.

"Сочи — это шанс установить мир, возможность для сирийцев встретиться друг с другом для конструктивного диалога и зародить надежды в сердцах сирийских граждан, которые сейчас думают, что другие страны их судьба не интересует и что они не стремятся добиться урегулирования. Таковы наши ожидания, это то, что мы хотели бы получить от конференции в Сочи", — рассказал представитель Астанинской платформы сирийской оппозиции Локатор Абдулджалил аль-Саед.

На самом деле в оппозиционном лагере несколько групп: "эр-риядская", "московская", "каирская", "астанинская". Их так условно называют по местам образования. Так вот, Москва планирует поехать на конгресс в Сочи, несмотря на бойкот Сирийского комитета по переговорам, и вообще называет его решение "неокончательным", потому что против поездки высказались всего 24 голоса из 36, а не 26, как положено.

"Порой между оппозиционными силами Сирии возникают разногласия, но мы стараемся прийти к единой позиции. Несмотря на единство оппозиционных групп Эр-Рияда, Каира и Москвы, в настоящее время между нами есть некоторые расхождения. Считаю, что для расширения платформы, в которой могли бы участвовать и другие национальные оппозиционные игроки, от нас требуются дополнительные усилия", — добавил сирийский журналист, представитель "астанинской платформы" Малик Аль-Хафез.

На Конгресс сирийского национального диалога в Сочи приглашены также представители различных политических сил курдов. И многие уже подтвердили свое участие в Конгрессе. Это подчеркивает международный интерес ко встрече, ее актуальность на фоне завершившихся фактически ничем недавних переговоров в Вене между делегациями оппозиции и официального Дамаска под эгидой ООН. Восемь раундов переговоров в Женеве тоже не дали ощутимых результатов.

"Честно говоря, я не принадлежу к тем, кто с оптимизмом относится к женевскому процессу. Я думаю, что ни женевский процесс, ни даже ООН не могут ничего добиться в этом вопросе по многим причинам. Во-первых, ООН не обладает необходимой гибкостью, чтобы преодолеть некоторые препятствия. Во-вторых, оппозиция в находящейся в Женеве делегации представлена весьма скудно. Поэтому именно конгресс в Сочи может многое сделать для достижения урегулирования в Сирии", считает руководитель "астанинской платформы" сирийской оппозиции и движения "Плюралистическое общество" Ранда Кассис.

У сочинского Конгресса нет цели стать заменой женевской или венской переговорным площадкам. Это новая платформа для поиска компромисса, веская заявка на то, чтобы свести к общему знаменателю мнения таких разрозненных сейчас общественно-политических сил страны. Которые, тем не менее, сходятся на том, чтобы сделать формирование комиссии по новой конституции Сирии одним из главных вопросов Конгресса.