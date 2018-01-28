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28 января 201821:15 Александр Балицкий

Президент объяснил, почему Россия остается молодой и дерзкой

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Интересной и насыщенной стала поездка Владимира Путина в Башкортостан и Татарстан: ни минуты свободного времени. Разговор со студентами, посещение предприятий, совещания с главами регионов... Важная тема для обеих республик — отношения мусульман и православных. Здесь — многовековой опыт, и накоплено много хорошего. Важную роль играет и возрождение отечественной богословской школы в исламе, о чем Путин заботится особо и в чем давно помогает.

Среди участников Первого всероссийского форума студенческих клубов — более пяти тысяч человек: география буквально всей страны. Сотни дискуссий, мастер-классов и встреч. И темы для обсуждений — от политики и межнациональных отношений до науки и искусства. И главный девиз: "Вместе вперед!"

В их праздник студентов — Татьянин день — Владимир Путин приезжает в Казань, чтобы не просто поздравить российских студентов. Со сцены спортивной арены президент обращается ко всем — молодым, ярким и амбициозным.

"Благодаря студенчеству, молодежи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее. Успехов вам! Вы — люди, которые выросли в новое время. Поверьте мне, что у вас большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете создавать свободно, не думая ни о чем, новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии. Не бойтесь ошибок. Всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны. И тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением. Я искренне вам этого желаю", — сказал глава государства.

На форуме в Казани они представили свои самые смелые образовательные и социальные проекты. Здесь же решили объединить студенческие организации страны в единую Национальную лигу студенческих клубов.

День студента — хороший повод поговорить об образовании — современном и инновационном — да и место соответствующее. Казанский университет — один из старейших в стране. А с 2010-го — еще и один из десяти крупных федеральных вузов.

"Это был проект, в полном смысле устремленный в будущее, нацеленный на решение долгосрочных задач. Федеральные университеты призваны стать флагманами промышленного, социального, технологического развития целых территорий России, целых отраслей. Должны содействовать освоению огромных пространств нашей страны, в том числе таких стратегически важных для России, как Арктика, Сибирь, Дальний Восток. И именно поэтому мы направили на развитие наших образовательных центров значительные финансовые ресурсы. Продолжили эти программы и в непростой период глобального кризиса экономического. И сегодня можно с уверенностью сказать, что этот проект состоялся", — отметил Владимир Путин.

Современные университеты уже не просто академические площадки, скорее, научно-исследовательские центры. В Казанском университете — целый медицинский инновационный комплекс, настоящий госпиталь в миниатюре. Тут и операционные, и родовые палаты — только хай-тек. Причем все симуляторы, на которых будущих медиков обучают, здесь же и создают. Робот "Адам" — для иностранных заказчиков это имя привычнее — получил ультрасовременную начинку.

Университетская клиника — вообще уникальная площадка для апробации новых технологий. В лаборатории занимаются генетикой. Биобанк с образцами биологического материала. Молодые казанские ученые выявляют генетические мутации в клетках. Речь и о репродукции человека, а в перспективе — онкология. Вместе со специалистами японского университета, среди которых — несколько нобелевских лауреатов, здесь уже выявляют геномы рака.

Передовыми разработками нужно обязательно делиться, потому и важны программы обменов и студенческой мобильности, говорят по телемосту представители крупнейших университетов страны. Тему, естественно, подхватывают в Архангельске, откуда в свое время и отправлялся Михаил Ломоносов за знаниями.

"Это до сих для всех нас остается самым лучшим примером стремления к знаниям и реализации своей мечты. Очень важно, чтобы и министерство поддерживало эту, на мой взгляд, очень важную составляющую современного образования, чтобы и руководители вузов тоже это имели в виду. Нет ничего зазорного поучиться и заграницей, но в целом, если пользоваться возможностями российской образовательной системы, то часто такой необходимости не будет возникать. Во всяком случае, это точно расширяет возможности подготовки высококлассных специалистов", — уверен президент.

За последние годы в российские вузы идут работать ученые мирового уровня и, что особенно важно, те молодые ученые, которые когда-то из страны уезжали, а теперь вернулись.

Но обсуждали в Казани еще и вопросы образования религиозного. В сентябре в Татарстане открылась первая в современной России Исламская академия. И ведь выбрали место не случайно.

Древний Булгар — как сейчас говорят, Болгар — колыбель исламской цивилизации не просто в Центральной России, но и во всей Восточной Европе. Ислам был принят здесь почти 1100 лет назад. Так что старинный город – там, где Кама впадает в Волгу, — для российских мусульман — безусловная святыня.

Рядом с грациозной Белой мечетью — теперь целый комплекс учебных и жилых корпусов. Тут начинают готовить элиту мусульманской теологии. Раньше для повышения квалификации российские имамы вынуждены были ездить за границу.

"Проблема возникла в 90-е годы. Многие выезжали в другие страны, оттуда возвращались, у них были глубокие религиозные знания, но они совершенно не были адаптированы к российским реалиям: как относиться к представителям других религий, как строить отношения с представителями других национальностей, а это важно", — отметил Рафик Мухаметшин, ректор Болгарской исламской академии, заместитель муфтия Татарстана по вопросам образования.

Комплекс построили в рекордный срок — за год — на средства благотворительных фондов и пожертвований. Одним из вдохновителей проекта был и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

"Сердце радуется очень. Красиво все и своевременно. Идет так, как мы планировали. Кадры появляются хорошие", — сказал Шаймиев.

Большой разговор о важности миссии, которую несут исламские богословы, Путин начал еще в Башкирии, где зашел в одну из старейших в стране мечетей. Уфимская соборная долгое время до революции считалась главной в России. В советские годы — единственная здесь действующая. Но времена меняются.

"Мне очень приятно, что все развивается так активно. В 2000 году были 16 мечетей, а сейчас 1200 только здесь. Это говорит о развитии наших традиционных религий, в том числе и традиционного ислама", — подчеркнул Путин.

Вот и в Болгаре традициями пропитано все. Самый большой в мире Коран, а рядом с мусульманским полумесяцем — православный крест. Свято-Авраамиевский храм в Болгаре — буквально через дорогу от мечети. Бывший военный, потерявший ногу в боях с боевиками на Кавказе, кавалер ордена Мужества, принявший после армии постриг, отец Серафим 16 лет прослужил в Болгаре настоятелем храма. Его новый приход тоже соседствует с мечетями. По-другому и быть не может.

"Для нашей республики это — синтез двух культур, проникающих друг в друга, обогащающих друг друга, он ценен на бытовом, простом человеческом уровне взаимоотношений. Мы этим дорожим", — сказал иеромонах Серафим.

Об этом, кстати, еще в древних рукописях сказано. В академии — крупнейшая в России исламская библиотека: почти сто тысяч, в том числе редчайших книг.

"Видно, что в России ислам распространялся не путем меча, как в других странах, а путем добра. У нас много национальностей, много конфессий, мы научились исторически жить вместе дружно всей семьей большой", — подчеркнул Амир Билялов, слушатель Болгарской исламской академии.

В этом — тоже сила страны, где каждый может иметь свою самобытность и идентичность, та самая опора, что сохраняет мир и согласие.

Текст: "Вести недели"

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