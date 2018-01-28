СПЧ назвал корректными действия полиции на акции в Москве

Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов, который присутствовал на несогласованной акции оппозиции в центре Москвы как общественный наблюдатель от СПЧ, назвал действия полиции в ходе акции корректными.

Как рассказал Кабанов, он побывал в воскресенье на Пушкинской площади. Около 14 часов там собрались около 200 человек, потом подошли еще примерно столько же. По его словам, собравшиеся попытались "накалить обстановку", однако сотрудники полиции и Росгвардии вели себя корректно. Массовых задержаний не было, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о задержании оппозиционера Алексея Навального, сотрудника его штаба Николая Ляскина, а также еще одного человека, который отказался предъявить паспорт.

В свою очередь член общественного совета при ГУМВД Москвы Максим Григорьев, который также наблюдал за акцией на Пушкинской площади, сказал, что, по его мнению, сотрудники полиции вели себя "более чем корректно".

Общественно-массовые мероприятия, согласованные с местными органами власти, прошли в воскресенье в 46 субъектах РФ. По данным МВД, в Барнауле, Хабаровске, Кемерово акция собрала по 150 участников, в Магнитогорске, Оренбурге, Кургане – не более 100 человек, в Красноярске, Томске, Владивостоке, Иркутске – около 200 человек, в Новосибирске – 600, в Нижнем Новгороде – 550. Меньше тысячи человек пришли на акцию в Екатеринбурге. Полиция сообщает, что грубых нарушений правопорядка нигде допущено не было. Порядок и безопасность обеспечивали сотрудники МВД, военнослужащие Росгвардии, а также представители народных дружин.