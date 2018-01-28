Российские саночники выиграли медальный зачет чемпионата Европы

Сборная России по санному спорту одержала победу в неофициальном медальном зачете чемпионата Европы. На счету российских спортсменов три золотые награды и одна – бронзовая. Второй результат по "медальному урожаю" показала сборная Германии. У нее лишь одно золото, три серебра и одна бронза.

Россиянам золото принесли Татьяна Иванова, Семен Павличенко и эстафетная сборная. Бронзовую медаль добыл Роман Репилов. Лишь в состязаниях двоек наша команда не сумела завоевать ни одной награды.

Таким образом, сборная России стала первой на чемпионате Европы, который прошел в Латвии. Вслед за ней расположились команды из Германии и Латвии. У хозяев турнира на счету серебряная и бронзовая медали.