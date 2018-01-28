Американские спецслужбы заставляют СМИ распространять ложь

Американские спецслужбы заставляют СМИ распространять ложьЧитайте нас в Telegram
23 января в швейцарской горной деревушке Давос открылся уже традиционный — 48-й по счету — Всемирный экономический форум, который время от времени посещают и мировые лидеры. В прошлом году там был руководитель Китая Си Цзиньпин. В этом Давос навестил премьер Индии Нарендра Моди, представлявший самую быстрорастущую экономику мира среди крупных стран. В последний момент стало известно, что в Давосе появится и президент США Дональд Трамп. Россию на этот раз представляла делегация во главе с вице-премьером Аркадием Дворковичем.
Как обычно, в Давосе обсуждается не только экономика, но и актуальный контекст, в котором живет мировой бизнес. Важной частью современного контекста стали так называемые фейковые новости, иными словами, заведомо фальшивая информация, которая позволяет принимать нужные политические решения вплоть до начала войн или принятия экономических санкций.
Понятно поэтому, почему в Давосе сейчас прошла открытая дискуссия по фейковым новостям. Среди участников от России — заместитель главного редактора телекомпании RT Анна Белкина, от США — ведущий редактор New York Times Джозеф Кан, Пакистан представлял лидер Пакистанской народной партии Билавал Зардари.
Любопытно, что в какой-то момент все признали собственную беззащитность перед фейковыми новостями от американских спецслужб. Те их запускают, а прессу используют втемную, вынуждая распространять ложь. Так, например, было, когда американская разведка якобы нашла в Ираке оружие массового поражения. Не зная правды, пресса подхватила сенсацию, всех убедила, создала общественное мнение. Потом Америка с Англией уничтожили Ирак и породили тем самым ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), народу погибло немерено. Позже выяснилось, что повод для войны был фейковым, а прессу просто-напросто "развели".
"ВВС и New York Times — уважаю их честность и независимость. Но дело в том, что они пропихивали сообщения американской разведки, которые были чистой воды вымыслом", — сказал Билавал Зардари, председатель Пакистанской народной партии.
Тут редактор из New York Times Джозеф Кан с готовностью предстал потерпевшим и даже жертвой. "Вот именно: которые потом оказались чистой воды вымыслом. В момент их обсуждения никто не знал, что это был вымысел. Если бы мы знали, что это выдумка, мы бы не стали об этом сообщать. Мы, как и другие СМИ, перепроверяли свою информацию по этому вопросу, но никто не знал, что это вымысел", — заявил Кан.
Приятное признание. Но ведь ровно то же самое происходит сейчас. Американская разведка, как и Госдеп, кормит прессу — те же New York Times и ВВС — фейками, используя их втемную, чтобы вести войны, вводить торговые барьеры или оправдывать нечистоплотную конкуренцию.
Примеры фейков? Сколько угодно. Башар Асад применяет химическое оружие. Россия вмешивается в американскую демократию. Кровавый госпереворот в Киеве — нормальный демократический процесс. Донбасс оккупирован российской армией. Новые санкции США для того, чтобы Россия выполнила Минские соглашения. И Россия в Минских соглашениях не сторона. И Киев от Минских соглашений уже отказался законодательно, а США все за них борются почему-то с Россией. Или вот недавно госсекретарь Тиллерсон в Польше выступил против "Северного потока-2". "Россия может использовать энергетический инструмент в качестве политического", — считает он.
Усталый фейк. Но под его прикрытием США сами используют политический инструмент в качестве энергетического. Факт. Для продвижения своего сжиженного газа в Европе. То есть фейковое политическое утверждение как инструмент нечистоплотной конкуренции. А New York Times и ВВС и рады стараться. А потом будут представлять себя жертвами, мол, не знали.
Лучше других, на мой взгляд, итоги дискуссии в Давосе по фейковым новостям подвела Анна Белкина, замглавного редактора RT. "Думаю, решением этой проблемы должно стать разнообразие точек зрения и сюжетов, отраженных в честных, достоверных репортажах, — это то, к чему стремится RT. Поиск новостей и проблем за заданными пределами, например, в США, за пределами партийного разделения — это способ обеспечить публике доступ к как можно более широкому спектру достоверных новостей", — считает Белкина.
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