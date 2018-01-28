Подмосковная электричка насмерть сбила мужчину

В Одинцовском районе Подмосковья электричка Москва — Звенигород сбила насмерть мужчину. По сообщению Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, это произошло на перегоне станций Немчиновка — Трехгорка около 5 часов утра 28 января.

Электропоезд смертельно травмировал мужчину 1987 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает ТАСС.