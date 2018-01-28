У цирка во Львове задержали агрессивных зоозащитников

Во Львове тридцать человек пришли к цирку митинговать в защиту животных с арматурой, перцовыми баллонами, ножами, молотками и другими опасными предметами. Организаторы анонсировали акцию как мирную, но полицейские сразу заметили у собравшихся необычные для пацифистов предметы.

В ответ на неудобный вопрос полицейского один из участников стал материться и попытался убежать. Его соратники стали избавляться от травмоопасной экипировки, бросая ее на землю, пишет РИА Новости.

Все улики полицейские собрали и отправили экспертам, а участников акции допросили в отделении.