Незаконная акция в Москве: оппозиционеры мешают транспорту и бранят полицейских

Участники несанкционированной акции в центре Москвы частично перекрыли движение по ряду улиц. Движение транспорта было затруднено на Рочдельской улице, Нововаганьковском переулке, а также Малом Предтеченском переулке.

Сейчас оппозиционеры движутся по улице Красная Пресня в сторону Садового кольца, периодически мешая проезду транспорта. Колонну сопровождают сотрудники ГИБДД, они требуют освободить проезжую часть и перейти на тротуар. В ответ слышна нецензурная брань. Полицейские предупреждают активистов, что мероприятие не согласовано с властями и просят разойтись, передает ТАСС.

Ранее правоохранители задержали лидера оппозиционеров Алексея Навального. Его доставили в местное отделение полиции для разбирательства и составления административного протокола.

Ранее, 25 декабря, Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты России из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. Сам оппозиционер, выступая на заседании ЦИК, заявил, что имеет право идти на выборы, и сослался на решения ЕСПЧ. После решения ЦИК он заявил о намерении провести 28 января всероссийскую акцию протеста.