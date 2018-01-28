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28 января 201820:20 Наиля Аскер-Заде

В Давосе американцы прятались от России

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Экономический форум в Давосе: удалось ли Трампу убедить Европу, что "Америка превыше всего" и почему Порошенко везде мерещатся вышиванки? Как в России относятся к новым американским санкциям и что ждет нашу экономику?

"Трамп, тебя здесь не ждут!" — Чтобы так наглядно выразить отношение европейцев, потребовались лишь 60-метровый плакат и семеро смельчаков. Возможно, это обращение прочитал и американский лидер, прилетевший в Давос самым последним.

Впервые за 18 лет американский лидер появился в Давосе. В отличие от Трампа члены предыдущей администрации прилетели в Давос еще в первые дни. Бывший госсекретарь Керри, один из соавторов антироссийских санкций, в интервью телеканалу "Россия 1", казалось, об этом напрочь забыл.

- Господин Керри, вы чувствуете свою вину за сегодняшнее состояние российско-американских отношений?

- Нет, я хотел бы увидеть, как отношения улучшаются. Я думаю, было бы лучше, если бы это случилось.

- Когда это произойдет?

- Это невозможно предсказать. Я не знаю.

- Как вы считаете, отношения должны ухудшиться, перед тем как начнется улучшение?

- Я не хочу строить никаких догадок.

Пока же в Давосе американцы предпочитали обходить Россию стороной. И это не догадка, а факт.

"Это не Россия прячется от диалога. Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе. Это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений", — заявил Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ.

А самый богатый человек Китая Джек Мa, председатель Совета директоров компании Alibaba Group, не только не прячется от россиян, но и уже несколько лет работает на нашем рынке.

- Господин Ма, вы считаете Россию "токсичной"?

- Что значит "токсичной"?

- Это американское слово.

- Что оно значит?

- То, что Россия наносит урон Америке, мировому сообществу.

- Я так не думаю.

Дональд Трамп поселился в одной из гостиниц на последнем этаже. Охрана настолько сильная, что во время прохода американского президента постояльцам — делегатам форума — вообще запрещено выходить из здания. Такие же жесткие правила Трамп пытается установить и в международной торговле. Понятно, что европейцам это не нравится. Прежде всего Германии. Ангела Меркель вступила с Трампом в заочную дискуссию, заявив о недопустимости политики протекционизма. Трамп ответил ей и всей Европе.

"Как президент Соединенных Штатов я всегда буду ставить Америку на первое место, как и лидеры других государств должны ставить интересы своих стран на первое место. Но это не означает, что США будут работать в одиночку", — сказал Трамп.

Его речь больше напоминала выступление не президента, а главы крупнейшей мировой корпорации. Чтобы его послушать, люди стали занимать очередь за два часа. И это в то время как в США голливудские звезды планируют бойкотировать выступление Трампа перед Конгрессом. О России в речи не было ни слова, учитывая очередные санкции. Новый пакет ограничительных мер опубликовали, когда Трамп летел из Швейцарии домой, а 29 января ожидается "кремлевский доклад".

"Считаю, что это на самом деле полномасштабная экономическая война против России. Это не просто какие-то торговые ограничения, это широкомасштабные действия, направленные на удушение нашей экономики. Если отношения находятся в крайне плохом состоянии, то государства часто понижают уровень представительства — от посла, скажем, до временного поверенного. В этом контексте считаю, что здесь послу американскому делать, купаться в нашей проруби, если позиция Соединенных Штатов направлена на разрушение наших отношений? Думаю, если санкции будут ужесточаться, расширяться, то, может быть, тогда американский посол найдет другие холодные воды для купания", — отметил Андрей Костин, президент-председатель правления ПАО "Банк ВТБ".

"Пришло время прекратить эту комедию, потому что эта атмосфера новой холодной войны неприемлема. Европе пора снова действовать и сказать "нет" санкциям. Истина наступит через шесть месяцев, когда Европа решит, продлевать санкции или нет. Мы должны знать, как только одна страна не поднимет свою руку за продление санкций, Европа их остановит", — подчеркнул Жан-Пьер Тома, генеральный директор инвестиционной компании Thomas Vendome Investment.

И теперь главный вопрос: чья рука не дрогнет? Пока же Запад несет колоссальные убытки — уже 100 миллиардов евро.

Пожалуй, больше всего Трампа в Давосе ждал украинский президент Порошенко. Но для него не нашлось ни времени в расписании, ни даже места в зале, где выступал американский лидер. Хотя даже дежурное рукопожатие могло быть представлено как мощная поддержка в борьбе с российской агрессией и пропагандой.

История с вышиванкой, которая померещилась Порошенко, буквально взорвала украинские СМИ. Порошенко захохотал, увидев на журналистке вышитую сорочку, и посоветовал ее снять.

"Давосская вышиванка" — это обычное черное платье с цветами неукраинских дизайнеров. Украинские СМИ родили еще один фейк, против которого выступал в Давосе Порошенко и который Трампа страшно раздражает.

"Фейковые новости" стали прелестными словечками, которые решила взять на вооружение администрация президента, когда говорит о новостях, которые ей не нравятся", — отметил Ричард Квест, модератор Всемирного экономического форума, телеведущий CNN.

- Есть ли цензура в американских медиа?

- Никто не стоит у меня за спиной и не шепчет: ты не можешь говорить об этом или ты должен это сказать. Так это не работает, — заверил Квест.

- Нет никаких инструкций?

- Нет.

- Считаете ли вы, что фейковые новости стали отражением современной политики?

- Я думаю, сейчас все начали осознавать, что они существуют и во многом вредны, — сказала Зейнаб Бадави, ведущая телекомпании BBC.

На "украинском завтраке" Порошенко рассказывал об инвесторах, которые жаждут встречи с ним в Давосе, хотя сам он сюда приехал в надежде получить новые 2 миллиарда от кредиторов, при этом платить по долгам Москве Киев не торопится.

Глава МВФ Кристин Лагард — ключевой кредитор Украины – говорила о необходимости реформ. Впрочем, в Киеве уже считают, что они происходят. Однако самого современного в мире робота "Софию", которого представили на завтраке Сбербанка, эти реформы поставили в тупик. Машина зависла на простом вопросе: как победить коррупцию на Украине?

А что же ждет Россию?

"Тренд на снижение будет продолжаться в течение всего года. Будут снижаться ставки Центрального банка, банковские ставки", — считает Герман Греф, президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России".

- Если говорить про динамику рубля, какой она может быть в этом году?

- Если цена на нефть будет находиться в диапазоне между 60 и 70 долларами за баррель, не думаю, что отклонение рубля составит больше, чем 2-3 рубля в течение года, — ответил Греф.

- Что будет с нашей экономикой в этом году? Какие сектора покажут наибольший рост?

- Мы думаем, рост, как и в прошлом году, должен перейти в кошельки людей. Это самое главное. Зарплаты потихоньку начала расти. Конечно, еще далеко не так, как мы этого хотели бы, — подчеркнул Аркадий Дворкович.

И пусть сегодня наша экономика растет еще не так, как нам хотелось бы, но 3% в ближайшие годы – это вполне реально.

"Цены на сырье достаточно устойчивы, мы экспортируем большое кол-во сырья из России и продолжим это делать в будущем", — отметил Айван Глазенберг, исполнительный директор компании Glencore.

- Российский рынок перспективен?

- Да, он перспективен при более высоких ценах на сырье. Маржа находится на хорошем уровне, так что мы можем продолжить зарабатывать на России, — уверен Глазенберг.

И если сегодня предпочтения инвесторов часто зависят от колебаний на сырьевых рынках, то повышенный интерес к российской культуре в Давосе — величина постоянная.

Текст: "Вести недели"

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