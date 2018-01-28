На автомойке в США застрелили пять человек

При стрельбе на автомойке в Пенсильвании (США) погибли 5 человек. Инцидент произошел в 80 километрах от Питтсбурга, в городке Мелкрофт.

Полиция сообщила об одном раненом. О стрелке пока ничего не известно, передает РИА Новости.