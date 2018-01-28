Эрдоган заявил, что не собирается захватывать Сирию

Турецкая операция "Оливковая ветвь" в Африне не преследует цели захвата территорий Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллионам беженцев, находящихся ныне в Турции", — приводит слова турецкого лидера "Интерфакс".

Военную операцию, продолжающуюся в Африне с 20 января, Эрдоган охарактеризовал как успешную. Ранее Эрдоган заявлял, что турецкие силовики при необходимости дойдут от Африна до Идлиба.

Между тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на московское представительство самопровозглашенного Сирийского Курдистана, в ходе боев в Африне в воскресенье ликвидирован лидер одной из сирийских протурецких группировок "Файлак аль-Шам" "Махмуд адь Дамыс по кличке Абурекан.