Эрдоган заявил, что не собирается захватывать Сирию

Тема:
Конфликт в Сирии 21 минута назад
Эрдоган заявил, что не собирается захватывать СириюЧитайте нас в Telegram
Турецкая операция "Оливковая ветвь" в Африне не преследует цели захвата территорий Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллионам беженцев, находящихся ныне в Турции", — приводит слова турецкого лидера "Интерфакс".
Военную операцию, продолжающуюся в Африне с 20 января, Эрдоган охарактеризовал как успешную. Ранее Эрдоган заявлял, что турецкие силовики при необходимости дойдут от Африна до Идлиба.
Между тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на московское представительство самопровозглашенного Сирийского Курдистана, в ходе боев в Африне в воскресенье ликвидирован лидер одной из сирийских протурецких группировок "Файлак аль-Шам" "Махмуд адь Дамыс по кличке Абурекан.
-
"Оливковая ветвь": в Африне ликвидированы 557 террористов21 минута назад
-
Сирийский диалог: Сочи не стремится заменить Женеву и Вену3 часа назад
-
Курды обвинили турок в бомбежке плотины Майданки7 часов назад
-
Турция нейтрализовала 484 террориста в Африне11 часов назад
-
На Конгресс сирийского национального диалога приедет спецпосланник ООН по Сирии19 часов назад
-
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии1 сутки назад
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта суперкара Audi
- Новая версия Lada Vesta: первые изображения
- Девушка бросила парня, узнав, что его Porsche - китайская копия
- На кого бы подписаться: девушки, которые водят лучше мужчин
- Хит-парад. Трехдверные внедорожники, которые еще не вымерли
-
Путин рассказал о полете на "Белом лебеде"
- Актрису расчленили и расфасовали по чемоданам
- Смертельный танец: 18 погибших
- Telegram "Вестей" выходит на новые рубежи
- Илон Маск показал огнемет, который "зажжет вашу вечеринку"
- Украинскую бронемашину предложили назвать "Изделие №2"
-
Moody’s повысило прогноз по рейтингу России
- МЭР объяснило причины спада промышленности
- Сорос назвал криптовалюты "пузырем"
- Преступный мир готовится к Brexit
- Убыль населения: 10 стран вымирающих стран
-
Победа Земана: чехи сделали свой выбор вопреки давлению Евросоюза
- Сирийский диалог: Сочи не стремится заменить Женеву и Вену
- Курды обвинили турок в бомбежке плотины Майданки
- Премьер-министр Польши назвал Россию наибольшей угрозой
- Украинские СМИ родили фейк, который страшно раздражает Трампа
-
Путин окунулся в прорубь на озере Селигер
- Лайнер едва не скатился в море
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
-
80-летие Владимира Высоцкого
- Церемония вручения "Золотого глобуса"
- Ушла из жизни Людмила Сенчина (1950 - 2018)
-
Актер развелся с женой из-за квартиры
- Что можно купить у моря в Испании по цене московской двушки
- Как получить льготы по оплате ЖКХ
- Самое доступное жилье в Подмосковье
- Цены на новостройки и вторичные квартиры скоро станут одинаковыми
-
"Золотой орел": космический успех "Салюта-7"
- От Неглинки до Яузы: подземные перекрестки столицы
- Катки, выставки и квесты: московская афиша на выходные
-
Спасение троих детей от гибели в огне сделало 49-летнего москвича героем
- В Балашихе умерла избитая отчимом 3-летняя девочка
- Стали известны подробности расстрела бизнесмена на Ломоносовском проспекте в Москве
- Студент спас пассажиров неуправляемого автобуса
- Москвич забил до смерти ручную обезьянку своей знакомой
-
Обзор смартфона Huawei Honor 7X: бюджетник с "высоким" экраном
- На главной странице "Яндекса" открылся бесплатный кинотеатр
- Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет
- Microsoft: "заплатки" для Meltdown и Spectre серьезно замедлят ПК старше двух лет
- Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа
-
5 мифов о фитнесе, которые приносят больше вреда, чем пользы
- Родственникам разрешат находиться в реанимации
- Острый соус предотвращает рак
- 5 продуктов, которые убивают планету, но мы все равно их едим
- Опасные связи: как случайный секс связан с финансовым положением
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Десять заповедей правильной монетизации
- Стала известна дата начала новой крупной распродажи в Steam
- Nvidia советует отдать предпочтение геймерам, а не биткоину
- Косплей как форма искусства
- Фильм Гильермо дель Торо получил 13 номинаций на «Оскар»
-
Сэндвичи вредят окружающей среде
- Обнаружены самые древние останки Homo Sapiens за пределами Африки
- Устранение "зомби-клеток" из мозга спасёт от болезни Паркинсона
-
"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"
- Лучшие комедии в истории
- "Скиф" уже в кино: отзывы критиков
- Это видео с Брюсом Ли стало новым вирусом
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Когда вымрут мужчины
- Американская семья вырастила 14 медведей
- Ученые объяснили, как дети сделали "пузырьковое иглу" в ванной
- Почему петуха не оглушает собственный крик
- Лицо девочки-подростка из доисторической Греции
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Фотолента
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Президент объяснил, почему Россия остается молодой и дерзкой
МОК запретил все, что мог
На Славянском бульваре в Москве застрелили мужчину
В Давосе американцы прятались от России
Американские спецслужбы заставляют СМИ распространять ложь
Канадец выиграл в лотерею 23 миллиона
Нужна помощь: Юре Васильеву необходима операция на позвоночнике
"Движение вверх" бьет свой собственный рекорд
Маленького Артемку спасет пересадка почки
Кастро открыл подаренный США памятник герою Кубы Хосе Марти
"Оливковая ветвь": в Африне ликвидированы 557 террористов
КХЛ. "Йокерит" взял реванш у рижского "Динамо"
В Афганистане уничтожили сотню боевиков
Застрявшему в Гималаях поляку не могут помочь
В Москве преступник попытался зарезать гаишника
Путин рассказал о полете на "Белом лебеде"
Собчак съездила в Чечню без происшествий
Ассанж заплатит за информацию о теракте в Эквадоре
Эрдоган заявил, что не собирается захватывать Сирию
Подмосковная электричка насмерть сбила мужчину
Из-за разлива Сены эвакуируют парижан и закроют Лувр
Дуда заявил, что польских лагерей смерти не было
Эксперт: Трамп разочаровался в Порошенко
Режиссер Мария Саакян скончалась от рака
Шторм не пустил Порошенко в Круты
В Совфеде рассказали, что на самом деле угрожает Польше
Канал Вестей.Ru набрал в Telegram 5000 подписчиков
Сокровищница Якутии: руками не трогать, только смотреть
В гости к Богу не бывает опозданий. Документальный фильм Александра Рогаткина
Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
Хит-парад. Трехдверные внедорожники, которые еще не вымерли
Есть вопрос: почему мы толстеем зимой
Когда выйдет "Шрек 5": первые подробности и выводы
Известная актриса Риз Уизерспун признала, что у нее три ноги
Еженедельная программа Вести.net от 27 января 2018 года
Программа "Индустрия кино" от 27 января 2018 года
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере