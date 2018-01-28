Ассанж заплатит за информацию о теракте в Эквадоре

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WikiLeaks 2 часа назад
Ассанж заплатит за информацию о теракте в ЭквадореЧитайте нас в Telegram
Более 37 тысяч долларов обещает основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж за достоверную информацию, которая поможет установить ответственных за взрыв заминированного автомобиля в эквадорской провинции Эсмеральдас. Точная цифра собранного Ассанжем вознаграждения составляет 37500 долларов — сумму он озвучил на своей странице в "Твиттере". Информацию предложено отправить через сайт WikiLeaks с использованием зашифрованной сети Tor.
¡Atención! He recaudado una recompensa de $37500 por información fiable que resulte en identificar a las personas responsables del atentado coche bomba. #ecuador— Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 28 января 2018 г.
Envía información a través del sistema encriptado de @WikiLeaks https://t.co/igpJcL1LQKhttps://t.co/WOAlGnN22b pic.twitter.com/ttfx94TlBj
Взрыв у полицейского участка в провинции Эсмеральдас на северо-западе Эквадора произошел в субботу, 27 января. В результате пострадали не менее 23 человек, передает ТАСС.
Президент Эквадора Ленин Морено пообещал информировать общественность о ходе расследования, добавив, что это был "террористический акт, связанный с бандами наркоторговцев".
Джулиан Ассанж еще в 2012 году попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест из-за обвинений в преступлениях сексуального характера. В посольстве Эквадора в британской столице он с тех пор и находится. Недавно власти Эквадора подтвердили, что в декабре 2017 года Ассанжу был предоставлен статус натурализованного гражданина этой страны.
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