Завершилась незаконная акция сторонников Навального в центре Москвы

В воскресенье около тысячи сторонников оппозиционера Алексея Навального прошли маршем по центру Москвы. Акция началась на Триумфальной площади и завершилась на Пушкинской площади, сообщает "Интерфакс".

Марш не был согласован со столичными властями, но полиция ограничилась неоднократными призывами к участникам разойтись. Массовых задержаний не проводилось.

Столичные власти предложили оппозиционерам три площадки для проведения акции, но они хотели собраться именно на Тверской улице и Охотном ряду.

Алексея Навального задержали на Тверской улице. Его обвиняют в организации незаконного собрания. Ранее Центризбирком отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты России на предстоящих в марте выборах.