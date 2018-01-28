"Челси" вышел в 1/8 финала Кубка Англии, разгромив "Ньюкасл"

В Лондоне состоялась игра 1/16 финала Кубка Англии. На стадионе "Стэмфорд Бридж" футболисты "Челси" разгромили "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:0 и вышли в следующий раунд турнира. Нападающий хозяев поля Миши Батшуайи сумел оформить дубль в этой встрече.

В первом тайме футболисты "Челси" дважды огорчили вратаря гостей. На 31-й минуте Миши Батшуайи открыл счет в матче. А незадолго до перерыва он же забил второй мяч, оформив дубль.

Во втором тайме защитник "синих" Маркос Алонсо со штрафного установил окончательный счет в игре. Теперь команде Антонио Конте остается только дождаться жеребьевки, чтобы узнать соперника в следующем раунде Кубка Англии.