Собчак съездила в Чечню без происшествий

Визит телеведущей и кандидата в президенты Ксении Собчак в Грозный (Чечня) прошел без происшествий.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сообщил, что Собчак провела одиночный пикет в поддержку главы местного отделения "Мемориала" Оюба Титиева – его арестовали за сбыт наркотиков.

Умаров считает, что Собчак устроила шоу, ее не волнует судьба Титиева. Все хотели, чтобы она благополучно уехала домой. А сторонников в республике у нее нет, передает ТАСС.