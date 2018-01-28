Эпидемия гриппа: в 11 американских штатах закрыли школы

В США свирепствует грипп: в связи с эпидемией этого заболевания отменены занятия в школах 11 американских штатов. Так, в понедельника уроков не будет в образовательных учреждениях Айдахо, Алабамы, Иллинойса, Кентукки, Мичигана, Миссури, Оклахомы, Северной Каролины, Теннесси, Техаса и Флориды. Когда учеба возобновится, пока неизвестно, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным главы федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Бренды Фицджеральд, в этом сезоне в стране от гриппа скончались уже 37 детей. Эксперты предполагают, что к концу зимы этот показатель может удвоиться.

Американские врачи настоятельно рекомендуют делать прививки от гриппа всем гражданам, начиная с шестимесячного возраста. Находящимся в особой группе риска пожилым людям и детям прививки необходимы в первую очередь, подчеркивают эксперты.