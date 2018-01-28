Экс-глава ЦРУ и Пентагона не верит в "тайное сообщество" врагов Трампа

Бывший директор ЦРУ и глава Пентагона Роберт Гейтс не верит в существование "тайного сообщества", сформировавшегося в США из сотрудников спецслужб и правительственных чиновников с целью не дать Дональду Трампу победить на выборах в 2016 году. Об этом он рассказал в интервью телекомпании NBC.

Роберт Гейтс был сотрудником ЦРУ с 1966 года, а в 2006-2011 годах возглавлял Пентагон, напоминает ТАСС. По словам Гейтса, в бытность его сначала замдиректора (1986-1989), а потом и директором ЦРУ (1991-1993) тоже появлялось несколько конспирологических теорий.

"И одна из причин, почему я всегда говорю людям, что тайный сговор никогда не удастся успешно реализовать в Вашингтоне, заключается в том, что в этом городе все сливают информацию, — объяснил он. — Идея, что вы можете организовать группу заговорщиков или контролировать как-то правительство, и об этом не будет никакой утечки в прессу или кто-то не продаст такую историю журналу или издателю книги, просто не соответствует реальности".

О существовании в ФБР и Минюсте США некоего "тайного сообщества", действовавшего во время выборов против Трампа, заявили 23 января телеканалу Fox News глава комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса республиканец Трей Гоуди и его однопартиец конгрессмен Джон Ратклифф. По их словам, об этом упоминается в смс-переписке двух агентов ФБР, один из которых был отстранен от участия в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу вмешательства в американские выборы, приписываемого России.

В середине января бывший аналитик ЦРУ, а ныне правозащитник Реймонд Макговерн в статье на сайте сетевого ресурса Consortiumnews.com тоже указал, что выдержки из упомянутой смс-переписки ясно свидетельствуют: в избирательную кампанию 2016 года вмешивалась не Москва, а спецслужбы США.

По версии Макговерна, сфальсифицировать результаты выборов в США пыталась не Россия, а представители руководства американского разведсообщества и теневые персонажи, которых иногда называют глубинным государством (Deep State). По мнению Макговерна, многие либералы, ненавидящие Трампа, "ослеплены и не замечают", что опасность манипуляции американской политикой со стороны спецслужб США "становится реальностью".