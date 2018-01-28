В Москве преступник попытался зарезать гаишника

В Москве мужчина хотел зарезать инспектора специального батальона ДПС ГИБДД. Сотрудник полиции опознал подозреваемого в тяжких преступлениях и приступил к его задержанию в Марьиной роще, пишет ТАСС.

Сдаваться мужчина не стал, достал нож и, угрожая смертью, попытался нанести раны полицейскому в голову и шею. Инспектор применил табельное оружие вовремя и не пострадал. Подозреваемый задержан, к прошлым прегрешениям его обвинили в "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов".